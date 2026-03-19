Столкновение трех автомобилей унесло жизни трех человек в Воронежской области

В Нижнедевицком районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Инцидент произошел около 12:00 на 182-м километре автодороги Р-298 «Курск — Саратов». По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Kia Cerato, выезжая со второстепенной дороги из села Верхнее Турово, совершил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком DAF, который по инерции отбросило на следовавший в попутном направлении микроавтобус «Газель», после чего Kia и DAF съехали в кювет.
В результате ДТП погибли три человека: 72-летний водитель Kia Cerato и его 67-летняя пассажирка, а также 38-летний водитель «Газели».
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины трагедии.