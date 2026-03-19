Завербованная аферистами студентка забрала у воронежской пенсионерки 1,45 миллиона

79-летнюю жительницу Грибановского района телефонные мошенники под предлогом «декларирования денег» убедили женщину передать наличные прибывшему к дому курьеру. В результате доверчивая пенсионерка лишилась 1 450 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали ее. 18-летнюю студентку в мессенджере неизвестные запугали обвинениями в «государственной измене». Угрожая тюрьмой, они вынудили ее трудиться за 80 тысяч рублей в ранге курьера. Ей нужно было забирать наличные у обманутых граждан и перечислять кураторам. В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.