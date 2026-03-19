Внедорожник влетел в остановку на углу Ленинградской и Оранжерейной в двух девочек

Внедорожник влетел в остановку на углу улиц Ленинградской и Оранжерейной в Пушкине. Машина потеряла управление и полетела в остановку, а после ее развернуло и занесло в кусты. Инцидент произошел днем 19 марта. По словам очевидцев, в аварии пострадали трое человек. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». На остановке находилась женщина с двумя дочками.
— На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Три полицейские машины, четыре машины скорой помощи, одна реанимационная бригада и пожарная служба, — сообщает телеграм-канал. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины ДТП.
Напомним, ранее гонщик на Audi устроил массовое ДТП из восьми машин на Невском проспекте.