Внедорожник влетел в остановку на углу Ленинградской и Оранжерейной в двух девочек

Внедорожник влетел в остановку на углу улиц Ленинградской и Оранжерейной в Пушкине. Машина потеряла управление и полетела в остановку, а после ее развернуло и занесло в кусты. Инцидент произошел днем 19 марта. По словам очевидцев, в аварии пострадали трое человек. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». На остановке находилась женщина с двумя дочками.