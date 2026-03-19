В Москве произошел взрыв в отделении банка

В Северо-Восточном административном округе Москвы произошел взрыв в банковском отделении. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник подорвал банкомат.
Как сообщает RT, инцидент зафиксирован в отделении «Россельхозбанка», расположенном рядом со станцией метро «Бабушкинская».
Подробности происшествия приводит РЕН ТВ. По информации источника телеканала, был взорван банкомат на улице Менжинского. Очевидцы сообщили, что перед детонацией заметили, как из здания выбежал неизвестный человек.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Взрыв по указанию мошенников с Украины устроил подросток, он пострадал и был госпитализирован, сообщили ТАСС правоохранители.