Полицейские нашли на ферме объявленного в международный розыск убийцу

В Ростовской области сотрудники уголовного розыска задержали скрывавшегося шесть лет убийцу женщины. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
Правоохранители установили, что особо тяжкое преступление произошло на бытовой почве. Во время ссоры нетрезвый мужчина нанес потерпевшей множественные удары острым предметом, от которых та скончалась. После совершения расправы он пустился в бега и долгое время находился в международном розыске.
— В ходе работы получена информация о том, что разыскиваемый скрывается на территории животноводческой фермы в Амвросиевском районе ДНР. В результате фигурант был задержан, — уточнили в силовом ведомстве.
В проведении сложного комплекса специальных мероприятий донским сыщикам активно помогали коллеги из Донецкой республики. Сейчас все собранные полицией материалы переданы в следственные органы для проведения судебных действий.
