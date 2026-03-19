В Волгограде остановили торговлю поддельными сигаретами на 300 тысяч рублей

Мужчина продавал контрафактный табак без маркировки в Тракторозаводском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде полицейские остановили незаконную торговлю контрафактным табаком. 39-летний местный житель продавал сигареты без обязательной маркировки в своей торговой точке в Тракторозаводском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Правоохранители установили, что мужчина с 1 по 14 января 2026 года скупал партии сигарет, а затем продавал их покупателям. В итоге из незаконного оборота изъяли почти две тысячи пачек. Общая стоимость товара превысила 300 тысяч рублей.

По этому факту уже возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полиция ищет, откуда поступал немаркированный табак.