Появилась статистика по ДТП на трассах Нижегородской области

В 2025 году в Нижегородской области зафиксировано существенное снижение дорожно-транспортных происшествий на федеральных магистралях М-7, Р-158 и Р-177 — на 22% в целом. Данные предоставлены ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Конкретные показатели по трассам: на Р-158 аварийность уменьшилась на 31,5%, на Р-177 — на 20,6%, а на М-7 — на 16%. Общее количество пострадавших в ДТП на этих дорогах сократилось на 15,8%, а число погибших — на 16,5%.
Типичными причинами столкновений ранее являлись превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и несоблюдение дистанции, приводящие к попутным и встречным авариям. Также встречались наезды на препятствия и транспортные средства, остановленные на светофорах.
Отмечено и уменьшение зон с повышенной концентрацией ДТП: с 15 до 8 за отчетный период. Основная часть этих участков (семь) располагается на трассе М-7, и один — на Р-158. Разработан план мероприятий по их устранению.
Для повышения безопасности, в минувшем году на М-7 «Волга» введены в эксплуатацию пять надземных пешеходных переходов в районах Фролищ, Новосмолинского, остановок «Лесная», Тепловских садов и поворота на Дзержинск.
Также были обновлены светофоры в Лысково и Золино Володарского района. На 349-м километре М-7, на нерегулируемом перекрестке, установлено искусственное освещение, предупреждающие знаки, нанесена шумовая разметка и снижен скоростной лимит до 50 км/ч.
