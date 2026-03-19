Воронежский преподаватель набрала взяток на 325 тысяч рублей

По данным следствия, с декабря 2018 года по декабрь 2020 года доцент кафедры одного из вузов Воронежа получила от девяти студентов в качестве взятки 325 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
За эти деньги преподаватель готовила выпускные работы, положительные отзывы к ним, обеспечивая допуск студентов к защите выпускных квалификационных работ.
Ее преступную деятельность пресекли следователи СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области. На имущество подозреваемой наложен арест.
На предварительном следствии женщина в полном объеме признала вину. Утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело передано в суд.