Агрессивную собаку их воронежского ЖК «Маяковский» отловили

В ЖК «Маяковский» в Железнодорожном районе Воронежа организовали выезд после сообщений о нападении бездомных собак на местных жителей. В результате сотрудники «Муниципального приюта для животных» отловили одно животное, которое проявило признаки агрессивности в отношении мужчины. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.