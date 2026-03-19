Агрессивную собаку из воронежского ЖК «Маяковский» отловили

В ЖК «Маяковский» в Железнодорожном районе Воронежа организовали выезд после сообщений о нападении бездомных собак на местных жителей. В результате сотрудники «Муниципального приюта для животных» отловили одно животное, которое проявило признаки агрессивности в отношении мужчины. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии отметили, что специалистами учреждения запланирован ещё один выезд на территорию ЖК для выявления и отлова других животных, проявляющих немотивированную агрессивность.
Накануне стало известно, что бродячие собаки, обитающие в ЖК «Маяковский», напали на девушку. Животные накинулись на горожанку со спины, повалив её на асфальт. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о халатности.