Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый лидер Ирана серьезно ранен, заявила глава нацразведки США

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила в четверг, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля.

Источник: Reuters

«Он был очень серьезно ранен в результате одной из израильских бомбардировок», — сказала Габбард в ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей конгресса США.

По ее словам, в данный момент непонятно, кто именно принимает решения в иранском руководстве.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии, верховный лидер получил поверхностные раны, ситуация находится под контролем. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде также заявлял, что верховный лидер появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
