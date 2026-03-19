15 лет колонии строгого режима получил воронежец за производство наркотиков

У осужденного конфисковали деньги и здание, где располагалась нарколаборатория.

Воронежский областной суд признал 39-летнего местного жителя виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с апреля по июль 2024 года фигурант совместно со своим знакомым по указанию других участников преступной группы (уголовное дело в отношении подельников выделено в отдельное производство) в подвале объекта незавершенного строительства в Воронеж производили мефедрон.

При обыске из незаконного оборота изъято более 40 килограммов наркотиков, а также оборудование для их производства.

Суд с учетом позиции гособвинителя осужденному назначено 15 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфискованы 1,8 миллиона рублей и объект незавершенного строительства, в котором располагалась нарколаборатория.