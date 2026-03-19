ДТП с пострадавшим вызвало 4-километровую пробку на севере Волгограда

В Волгограде вечером 19 марта на пересечении проспектов Ленина и Металлургов произошло серьезное ДТП, в результате которого на Первой продольной магистрали в час пик образовалась 4-километровая пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», затруднения движения отмечаются на всем протяжении магистрали от остановки «ЦПКиО» до места происшествия.