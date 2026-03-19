В Волгограде задержали бородача, расстрелявшего иномарку

При обыске в автомобиле задержанного бородача обнаружился боевой автомат конструкции Калашникова.

В частном секторе Ворошиловского района Волгограда полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу по иномарке. Остановить его удалось в ходе плана «Перехват», объявленного сотрудниками Госавтоинспекции и оперативниками.

Позже выяснилось, что участники инцидента были знакомы между собой. Вспыхнувший конфликт 21-летний молодой человек решил уладить своеобразно: он подошел к Volkswagen Polo и выстрелил в переднюю пассажирскую дверь.

При обыске в автомобиле задержанного бородача обнаружился боевой автомат конструкции Калашникова «АКС-74» калибра 5,45 мм, сообщает v102.ru.

Возбуждено уголовное дело. Стрелку вменяют хулиганство и незаконный оборот огнестрельного оружия.

Ранее глава ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов заверил депутатов облдумы, что в регионе больше не осталось телефонных мошенников.