В Волгограде задержали бородача, расстрелявшего иномарку

В частном секторе Ворошиловского района Волгограда полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу по иномарке. Остановить его удалось в ходе плана «Перехват», объявленного сотрудниками Госавтоинспекции и оперативниками.
Позже выяснилось, что участники инцидента были знакомы между собой. Вспыхнувший конфликт 21-летний молодой человек решил уладить своеобразно: он подошел к Volkswagen Polo и выстрелил в переднюю пассажирскую дверь.
При обыске в автомобиле задержанного бородача обнаружился боевой автомат конструкции Калашникова «АКС-74» калибра 5,45 мм, сообщает v102.ru.
Возбуждено уголовное дело. Стрелку вменяют хулиганство и незаконный оборот огнестрельного оружия.
Ранее глава ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов заверил депутатов облдумы, что в регионе больше не осталось телефонных мошенников.