Гендиректор логистической компании погиб в Нижнем Новгород

Гострудинспекция Нижегородской области расследует гибель гендиректора ООО «АЛЬФА-ЛОГИСТИК». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Предварительно, несчастный случай произошел на предприятии в Автозаводском районе 15 марта 2026 года. Гендиректор логистической компании прибыл в Нижний Новгород для покупки емкости от вагона железнодорожной цистерны.
По словам помощника, директор снял противогаз, когда находился внутри емкости. В результате он получил химическое отравление.
При этом трудовые инспекторы не получили от работодателя извещение о несчастном случае.