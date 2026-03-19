В Екатеринбурге из — за загоревшегося электросамоката погиб человек

В Екатеринбурге пожар на Сибирском тракте произошел из-за электросамоката.

Источник: ГУ МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге 19 марта днем произошел пожар в магазине на Сибирском тракте. Помещение располагалось на первом этаже. На месте ЧП во время тушения обнаружили труп женщины. Пламя охватило внутренние помещения торговой точки. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

В общей сложности огонь распространился на 80 квадратных метров. Пожарные дознаватели установили причины трагедии.

— Предварительно установлено, что причиной пожара стало самовозгорание аккумулятора электросамоката. Женщина погибла не от огня — а от отравления угарным газом и едким дымом. Он за считанные минуты заполнил помещение, — сказано в сообщении.

Установлено, что очаг пожара был в смежном помещении другой торговой точки. На месте работали 19 пожарных на семи единицах техники.

Свердловские спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Не перегружайте сеть, не оставляйте электрические устройства в режиме ожидания.