В Екатеринбурге из — за загоревшегося электросамоката погиб человек

В Екатеринбурге 19 марта днем произошел пожар в магазине на Сибирском тракте. Помещение располагалось на первом этаже. На месте ЧП во время тушения обнаружили труп женщины. Пламя охватило внутренние помещения торговой точки. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
В общей сложности огонь распространился на 80 квадратных метров. Пожарные дознаватели установили причины трагедии.
— Предварительно установлено, что причиной пожара стало самовозгорание аккумулятора электросамоката. Женщина погибла не от огня — а от отравления угарным газом и едким дымом. Он за считанные минуты заполнил помещение, — сказано в сообщении.
Установлено, что очаг пожара был в смежном помещении другой торговой точки. На месте работали 19 пожарных на семи единицах техники.
Свердловские спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Не перегружайте сеть, не оставляйте электрические устройства в режиме ожидания.