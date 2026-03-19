В Екатеринбурге из — за загоревшегося электросамоката погиб человек

В Екатеринбурге 19 марта днем произошел пожар в магазине на Сибирском тракте. Помещение располагалось на первом этаже. На месте ЧП во время тушения обнаружили труп женщины. Пламя охватило внутренние помещения торговой точки. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.