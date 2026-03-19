СМИ: На востоке Москвы загорелась квартира, женщина с ребенком кричали о помощи

Пожар разгорелся в квартире на третьем этаже в доме 26 по Алтайской улице в Москве. Женщина с ребенком из жилища этажом выше кричали о помощи. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
— Пожарные прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания, — говорится в публикации.
Столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России на момент публикации материала не комментировало информацию о происшествии.
10 марта в одном из медицинских центров подмосковного Подольска произошел пожар, дым шел из пристройки первого этажа. Позднее пожарным удалось ликвидировать горение.
9 марта двое человек скончались при пожаре в Зеленограде. Возгорание произошло в жилом доме в районе Старое Крюково. Пожарные нашли тела погибших в квартире на девятом этаже.