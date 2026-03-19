Жителя Башкирии едва не убило рухнувшей с крыши снежной глыбой

Житель Уфы попал в больницу после схода льда с крыши многоквартирного дома. Видео © Telegram / SHOT.
В тот момент, когда снежная масса обрушилась вниз, на площадке перед подъездом находились двое. Женщине, которая стояла рядом, повезло: она мгновенно среагировала и отпрыгнула в сторону, оставшись целой и невредимой. Её спутник увернуться не успел — удар пришёлся прямо на него.
Характер полученных мужчиной травм врачи квалифицировали как тяжёлый. Медицинская бригада, прибывшая на вызов, провела осмотр пострадавшего на месте. После этого было принято решение о его экстренной госпитализации — мужчину увезли в больницу и оформили в стационар.
Ранее сообщалось, что на Камчатке женщина погибла на автобусной остановке от удара глыбы льда, которая упала с крыши. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшая скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого случая.
