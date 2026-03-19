Двух котов, женщину и ребенка спасли от пожара на востоке Москвы

Двух котов, черного и рыжего, спасли из пожара в доме 26 по Алтайской улице в Москве. Спасатели также помогли выбраться из квартиры матери с дочкой, которые кричали о помощи этажом выше. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

— Рыжий кот чувствует себя хорошо, а вот черному питомцу понадобилось растирание туловища и свежий воздух, — говорится в публикации.

Столичное управление МЧС России на момент публикации материала не комментировало информацию о возгорании.

10 марта в одном из медицинских центров подмосковного Подольска произошел пожар, дым шел из пристройки первого этажа. Позднее пожарным удалось ликвидировать горение.

9 марта двое человек скончались при пожаре в Зеленограде. Возгорание произошло в жилом доме в районе Старое Крюково. Пожарные нашли тела погибших в квартире на девятом этаже.