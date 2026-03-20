В Петербурге завели дело на водителя, сбившего женщину с детьми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге в отношении водителя автомобиля, сбившего на тротуаре мать с детьми-двойняшками, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по статье 264 части 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что днем в четверг в городе Пушкин водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину с детьми на автобусной остановке. В результате ДТП пострадавшая 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки получили тяжелые травмы и были госпитализированы, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии.