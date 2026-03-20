В Петербурге завели дело на водителя, сбившего женщину с детьми

Ранее ведомство сообщало, что днем в четверг в городе Пушкин водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину с детьми на автобусной остановке. В результате ДТП пострадавшая 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки получили тяжелые травмы и были госпитализированы, одна из девочек находится в крайне тяжелом состоянии.