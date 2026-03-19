39-летний волгоградец попался на торговле незаконным табаком

Из торговой точки подозреваемого изъяли без малого две тысячи пачек немаркированных сигарет.

В областном центре полицейские нашли точку, торговавшую несертифицированными сигаретами, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Оперативники выяснили, что в одном из магазинчиков Тракторозаводского района можно купить немаркированный табак. Сам владелец точки — 39-летний местный житель подтвердил, что в первые две недели нового года он закупал нелегальную продукцию без специальной маркировки. Сигареты он затем хранил и продавал в своей точке. При обыске у него изъяли 1 994 пачек табачной продукции на сумму больше 300 тысяч рублей.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения и торговли немаркированными продуктами в нарушение законов РФ.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как один из маркетплейсов отсудил около 700 тысяч рублей у одного из волгоградцев за торговлю табаком.