39-летний волгоградец попался на торговле незаконным табаком

Оперативники выяснили, что в одном из магазинчиков Тракторозаводского района можно купить немаркированный табак. Сам владелец точки — 39-летний местный житель подтвердил, что в первые две недели нового года он закупал нелегальную продукцию без специальной маркировки. Сигареты он затем хранил и продавал в своей точке. При обыске у него изъяли 1 994 пачек табачной продукции на сумму больше 300 тысяч рублей.