Сотрудника военной полиции застрелили в Липецкой области

Напомним, в ночь на 24 февраля 22-летний уроженец Удмуртии устроил теракт у Савёловского вокзала в Москве. В результате один полицейский погиб, двое были ранены. Сам преступник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Погибший — старший лейтенант полиции Денис Братущенко, ему было 34 года.