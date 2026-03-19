Житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции

Житель Чаплыгинского округа Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
— По данным следствия, 19 марта 2026 года подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте. Подозреваемый задержан, — говорится в ведомственном канале в мессенджере MAX.
Из какого именно оружия стрелял злоумышленник — не уточняется. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. Скоро ему изберут меру пресечения.
В ноябре прошлого года сотрудника военной полиции застрелили в Забайкальском крае. По данным следствия, инцидент произошел в момент, когда правоохранитель вместе с друзьями вышел из подъезда. Очевидцы услышали выстрел и спустя мгновение обнаружили тело погибшего. Предполагаемый стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле.