Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собаки на востоке Москвы

Собака, которая гуляла без хозяина, набросилась на пятилетнего мальчика на Суздальской улице в районе Новокосино. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре, — подчеркнула представительница ведомства.

На женщину в Саратове, которая выгуливала собаку во дворе, внезапно напал бездомный пес. Он вцепился ей в лицо, из-за чего женщина получила травму верхней губы.

Ранее бродячие псы напали на мальчика, выгуливавшего свою собаку в поселке Растуново в Подмосковье. Ребенок и его питомец пострадали. Родители мальчика заявили об этом инциденте в уполномоченные органы.