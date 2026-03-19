Губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по школе в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные нанесли удар по школе в регионе. Атака была совершена с помощью дронов-камикадзе по учебному заведению в селе Новая Погощь, которое находится в Суземском районе. Информация об этом появилась в официальном канале главы региона в Max.
По словам губернатора, в результате случившегося никто из людей не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб, а также экстренные службы, которые оценивают масштаб повреждений и обеспечивают безопасность.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что украинский беспилотник атаковал детский сад «Солнышко» в селе Михайловка, расположенном в Скадовском округе.
Сальдо уточнил, что в результате сброса боеприпаса с дрона оказалось повреждено здание котельной дошкольного учреждения. Из детского сада была проведена срочная эвакуация 35 человек, среди которых было 30 детей. К счастью, никто из воспитанников и сотрудников также не пострадал.