Экс-арбитра ФИФА Стипиди обвинили в посредничестве при подкупе судей

Еще в начале марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что руководство «Химок» подкупило судью при подготовке к матчу против «Алании», состоявшемуся в ноябре 2023 года. За «нужный» результат игры была выплачена взятка в два миллионов рублей. Этот матч завершился убедительной победой химчан со счетом 4:1, говорится в материале.