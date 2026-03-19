Экс-арбитра ФИФА Стипиди обвинили в посредничестве при подкупе судей

Экс-судье ФИФА Павлу Стипиди предъявлено обвинение в посредничестве при попытке оказать незаконное влияние на исход матча с участием подмосковных «Химок». Об этом сообщили «Ведомости».

Следствие считает, что Стипиди выступил связующим звеном при передаче денег официальным лицам. Согласно материалам дела, он знал о незаконности сделки, но никак ей не препятствовал, хотя и не являлся главным организатором «договорного» сценария.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему вменяют часть 5 статьи 184 УК РФ, по которой в случае доказательства вины ему может грозить тюремное заключение сроком до семи лет. Этот эпизод является частью более масштабного разбирательства, утверждает издание.

Еще в начале марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что руководство «Химок» подкупило судью при подготовке к матчу против «Алании», состоявшемуся в ноябре 2023 года. За «нужный» результат игры была выплачена взятка в два миллионов рублей. Этот матч завершился убедительной победой химчан со счетом 4:1, говорится в материале.

Футбольного арбитра Богдана Головко ранее задержали по подозрению в оказании противоправного воздействия на результат матча между «Торпедо» и «Камазом».

