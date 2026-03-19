В Подмосковье грузовик сбил 10-летнюю девочку во дворе дома

В подмосковном Пушкино грузовик сбил 10-летнюю девочку на придомовой территории. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

Источник: Life.ru

Авария произошла примерно в 17:20 у одного из домов на улице Тургенева. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребёнка во время движения по дворовой территории.

В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Ставропольском крае. Авария произошла на 492-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Гранте» и допустил столкновение.

