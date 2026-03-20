Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о гибели военного полицейского в Липецкой области

В Липецкой области возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после гибели сотрудника военной полиции, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чаплыгинского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее следственный комитет сообщил, что житель Чаплыгинского округа Липецкой области открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате стрельбы погиб один из полицейских.

В марте по сотрудникам полиции открыл огонь мужчина в Джанкойском районе Крыма. Он начал стрелять, когда сотрудники прибыли к дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий на основании судебного постановления. Ранения получили четверо полицейских. Одного из них госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
