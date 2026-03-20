СК возбудил дело о гибели военного полицейского в Липецкой области

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чаплыгинского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы.
Ранее следственный комитет сообщил, что житель Чаплыгинского округа Липецкой области открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате стрельбы погиб один из полицейских.
В марте по сотрудникам полиции открыл огонь мужчина в Джанкойском районе Крыма. Он начал стрелять, когда сотрудники прибыли к дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий на основании судебного постановления. Ранения получили четверо полицейских. Одного из них госпитализировали, троим оказали разовую медицинскую помощь.