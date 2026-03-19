Скамья подсудимых ждет инспекторов ГАИ в Волгограде за сокрытие аварии

=Суд решит судьбу двух старших автоинспекторов, которые с помощью фальсификации документов превратили серьезную аварию со сбитым пешеходом в мелкое нарушение ПДД, сообщает прокуратура Волгоградской области.
По данным следствия, в июне 2026 года водитель Lada Vesta объезжал пробку на улице Шекснинской по встречной полосе, где сбил женщину, а затем влетел в припаркованное авто. В ходе ведомственной проверки оказалось, что по факту этой аварии был вынесен отказ в производстве по делу об административном нарушении.
Сотрудники ГИБДД, оформляя ДТП, с помощью фальсификации скрыли наезд на пешехода и не отправили девушку на медэкспертизу для установления тяжести полученного вреда. Вместо этого они подготовили объяснения от ее имени о том, что она сама споткнулась. А водитель легковушки якобы просто не справился с управлением и поэтому врезался в припаркованный Chevrolet. О выезде отечественного авто на полосу встречного движения не было ни слова. Таким образом, водитель-нарушитель получил лишь штраф в три тысячи рублей за отсутствие страховки.
Показания потерпевшей, сотрудников бригады скорой помощи, медицинские документы и записи с камер наблюдения позволили следствию восстановить картину происшествия. В связи с этим экс-полицейские отправятся под суд, а виновника ДТП накажут в соответствии с законом.
