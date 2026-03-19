Доцент Щербаченко: мошенники придумали новую схему обмана с загранпаспортами

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил о новой схеме мошенничества, которую пытаются провернуть преступники. Она связана с заграничными паспортами.
Злоумышленники обещают оформить документ за пару дней, и человек, который в это верит, может лишиться не только средств, но и оказаться пешкой в чужой игре.
Чаще всего, все начинается с рекламы в интернете, обещают помощь в получении документа. Желание сделать все «под ключ» возникает у многих — это куда лучше, чем заполнять массу анкет и переписываться с ведомствами, толкаться в очередях в МФЦ.
Мошенники просят отправить фотографии или скан-копии основных документов, берут предоплату за услуги. После «посредник» прекращает всякое общение. Но есть и более негативный сценарий.
Преступники могут продать копии документов жертвы, на них, например, могут оформить электронные кошельки и совершать «дропперские» операции для обналичивания денег.
Поэтому эксперт советует никогда не отправлять копии документов незнакомым людям.
— Если вместо реквизитов для оплаты госпошлины вам прислали номер СБП или карты физического лица, это 100% мошенники, — добавил Щербаченко в беседе с NEWS.ru.
Заявление на получение загранпаспорта подается исключительно через МФЦ или «Госуслуги».