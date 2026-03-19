Житель Липецкой области устроил стрельбу по военной полиции, есть погибший

Стрелявшего в полицейских мужчину в Липецкой области удалось задержать.

Источник: Комсомольская правда

В Чаплыгинском округе Липецкой области местный житель устроил стрельбу по сотрудникам военной полиции, в результате чего один из правоохранителей получил смертельные ранения. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в мессенджере Max.

Трагический инцидент произошел в среду, 19 марта. По информации следствия, злоумышленник применил оружие против стражей порядка, которые, предположительно, выполняли свои служебные обязанности. От полученного огнестрельного ранения один из полицейских скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В связи с произошедшим региональное управление СКР инициировало уголовное преследование. Дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса, которая квалифицируется как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Нападавший был оперативно задержан на месте преступления. В настоящий момент следователи решают вопрос об избрании для него меры пресечения.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай за последнее время. Так, накануне в Крыму был задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Стражи порядка приехали к нему домой для проведения проверки, однако он решил стрелять в правоохранителей из ружья.

