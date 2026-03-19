В Бурятии загорелся торговый центр

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в торговом центре в поселке городского типа Таксимо в Бурятии на площади 6 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
«В 23:05 (мест) 19.03.2026 на ЦППС Главного управления поступило сообщение о загорании торгового центра, расположенного по адресу: Муйский район, н.п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 53. По прибытии установлено, что произошло загорание кровли и складского помещения. Общая площадь пожара — 6 000 кв. м», — говорится в сообщении.
Из гостиницы, расположенной в здании, эвакуирован 21 человек. Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечены 21 человек и 10 единиц техники, также привлечен пожарный поезд.