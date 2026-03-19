Украинскому олигарху Жеваго предъявили обвинение во Франции

Ранее апелляционный суд Парижа отказал в экстрадиции Жеваго из Франции. В отношении Жеваго на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В 2019 году олигарху, входившему тогда в пятерку богатейших людей страны по версии украинского Forbes, предъявили обвинения в растрате $113 млн украинского банка «Финансы и кредит», владельцем которого он был. В декабре 2022 года по запросу украинских властей Жеваго задержали во французском Куршевеле, а 6 января 2023 года французский суд выпустил его из тюрьмы под залог в €1 млн. В мае того же года было возбуждено дело о взятке в $2,7 млн от Жеваго членам Верховного суда Украины. Занимавшего в то время пост председателя суда Всеволода Князева арестовали, его полномочия были прекращены. 15 октября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС) санкционировала специальное досудебное расследование в отношении Жеваго.