Украинскому олигарху Жеваго предъявили обвинение во Франции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Украинскому бизнесмену Константину Жеваго, которого подозревают в даче взяток судьям Верховного суда и растрате, по запросу украинских правоохранительных органов предъявлены обвинения во Франции, где он проживает. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Париже по запросу о международной правовой помощи уполномоченные органы Французской Республики при участии украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований вручили подозрение бывшему народному депутату и владельцу банка “Финансы и Кредит”, который находится в стадии ликвидации. Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем. После вручения подозрения его допросили в качестве подозреваемого», — написал Кравченко.
Ранее апелляционный суд Парижа отказал в экстрадиции Жеваго из Франции. В отношении Жеваго на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В 2019 году олигарху, входившему тогда в пятерку богатейших людей страны по версии украинского Forbes, предъявили обвинения в растрате $113 млн украинского банка «Финансы и кредит», владельцем которого он был. В декабре 2022 года по запросу украинских властей Жеваго задержали во французском Куршевеле, а 6 января 2023 года французский суд выпустил его из тюрьмы под залог в €1 млн. В мае того же года было возбуждено дело о взятке в $2,7 млн от Жеваго членам Верховного суда Украины. Занимавшего в то время пост председателя суда Всеволода Князева арестовали, его полномочия были прекращены. 15 октября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС) санкционировала специальное досудебное расследование в отношении Жеваго.
13 февраля этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Жеваго и ряда бизнесменов, владеющих крупными месторождениями полезных ископаемых. Украинские СМИ тогда отмечали, что санкции связаны не только с политическими причинами, но и со стремлением властей изъять лицензии на разработку месторождений для их последующей передачи США. Уже 20 февраля Госбюро расследований Украины запустило процедуру национализации принадлежащего Жеваго Полтавского горно-обогатительного комбината. В начале марта украинские власти объявили, что Полтавский ГОК, который называют владельцем крупнейших запасов железной руды в Европе, национализирован.