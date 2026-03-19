Полиция Роттердама задержала пятого подозреваемого во взрыве у синагоги

Это 19-летний житель Тилбурга, сообщили правоохранители.

ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Полиция Роттердама сообщила о задержании пятого подозреваемого в рамках расследования дела о взрыве у синагоги в городе.

«В рамках расследования дела о взрыве в синагоге, произошедшем на прошлой неделе, сегодня (19 марта — прим. ТАСС) в своем родном городе был арестован 19-летний житель Тилбурга. Его роль в этом инциденте расследуется. Это пятый подозреваемый в данном расследовании», — говорится в сообщении ведомства в X.

Остальные четверо подозреваемых, также являющиеся выходцами из Тилбурга, предстали перед судом 16 марта, им вменяют организацию взрыва и поджог с террористическим умыслом. Они останутся под стражей по крайней мере на 14 дней.

14 марта портал NU.nl сообщил, что неизвестные подожгли синагогу в Роттердаме. Возгорание произошло в 03:40 по местному времени (05:40 мск). В соцсетях также распространяются видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен взрыв у входа в синагогу.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше