Полиция Роттердама задержала пятого подозреваемого во взрыве у синагоги

ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Полиция Роттердама сообщила о задержании пятого подозреваемого в рамках расследования дела о взрыве у синагоги в городе.
«В рамках расследования дела о взрыве в синагоге, произошедшем на прошлой неделе, сегодня (19 марта — прим. ТАСС) в своем родном городе был арестован 19-летний житель Тилбурга. Его роль в этом инциденте расследуется. Это пятый подозреваемый в данном расследовании», — говорится в сообщении ведомства в X.
Остальные четверо подозреваемых, также являющиеся выходцами из Тилбурга, предстали перед судом 16 марта, им вменяют организацию взрыва и поджог с террористическим умыслом. Они останутся под стражей по крайней мере на 14 дней.
14 марта портал NU.nl сообщил, что неизвестные подожгли синагогу в Роттердаме. Возгорание произошло в 03:40 по местному времени (05:40 мск). В соцсетях также распространяются видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен взрыв у входа в синагогу.