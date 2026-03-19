Прокуратура контролирует ход дела о гибели сотрудника военной полиции в Липецкой области

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура Чаплыгинского района Липецкой области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели военного полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Ранее сообщалось, что житель Липецкой области смертельно ранил из огнестрельного оружия сотрудника военной полиции. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

«Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного территориальным следственным отделом Следственного комитета по данному факту», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.