Киевлянин купил 5-летнюю девочку за 100 долларов и изнасиловал её

Суд установил, что мужчина заранее планировал свои действия и договорился с женщиной о передаче её пятилетней дочери за денежное вознаграждение.
«После того как “обмен” состоялся осуждённый изнасиловал девочку. Об обстоятельствах изнасилования ребенка обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым во время переписки, присылая свои фотографии и фотографии ребёнка в обнажённом виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла», — говорится в сообщении.
Решением суда первой инстанции его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая торговлю людьми и преступления против половой неприкосновенности. Назначено наказание 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура также отметила, что мать ребёнка понесла уголовную ответственность за передачу дочери и получила такое же наказание. Она не подавала апелляцию.
А ранее в Удмуртии суд назначил компенсацию в размере одного миллиона рублей 15-летней школьнице, пострадавшей от насилия. 36-летний мужчина, имеющий судимость за аналогичное преступление, был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд, принимая во внимание психологическую травму, полученную девушкой, обязал осужденного возместить причиненный ущерб.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.