В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие.

ВОРОНЕЖ, 19 марта. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в сообщении.

