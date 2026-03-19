На Ставрополье арестовали фигурантов дела о содержании мужчины в рабстве

Ранее со ссылкой на данные пресс-службы регионального следственного управления СК РФ сообщалось, что с августа 2024 года по март текущего года в селе Кочубеевском двое братьев обманули 22-летнего мужчину, у которого не было ни денег, ни близких. Они пообещали ему хорошо оплачиваемую работу, но вместо этого забрали телефон, паспорт и военный билет, чтобы он не смог обратиться за помощью. Они применяли к нему насилие, не давали свободно передвигаться и заставляли выполнять разные работы — от ремонта машин до стройки. Все это они снимали на телефон.