Четыре человека пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Москве

Четыре человека пострадали при столкновении легковушки с машиной скорой помощи, которая перевозила пациента в Москве. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского главка МВД РФ.

Источник: Life.ru

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой на Нахимовском проспекте в Москве. Видео © Life.ru.

Согласно предварительной информации, авария случилась на Нахимовском проспекте в районе дома № 45. После столкновения карета скорой опрокинулась.

«Предварительно, в результате аварии пострадало четыре человека», — сообщили в МВД.

В настоящее время на месте инцидента работают представители Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Пушкино грузовик сбил 10-летнюю девочку на придомовой территории. Авария произошла примерно в 17:20 у одного из домов на улице Тургенева. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребёнка во время движения по дворовой территории. В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована.

