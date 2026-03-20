Боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря в Турции

Турецкое информационное агентство IHA сообщило об инциденте, произошедшем на черноморском побережье вблизи Стамбула. Часть корпуса ракеты была вынесена волнами на пляж в районе деревни Ялыкёй, расположенной к северу от турецкого мегаполиса.
Местные жители заметили подозрительный предмет на берегу примерно в 17:00 по московскому времени в четверг и незамедлительно проинформировали об этом правоохранительные органы.
Прибывшие на место сотрудники жандармерии провели первичный осмотр находки и определили, что это боеголовка. После тщательной проверки специалисты пришли к выводу, что взрывчатые вещества в обнаруженной части ракеты отсутствуют. Для обеспечения безопасности саперы провели контролируемую ликвидацию объекта на месте.
В сообщениях агентства не уточняется, какой именно стороне принадлежит боеголовка и при каких обстоятельствах она оказалась в воде.
Ранее «Газпром» проинформировал о пресечении очередных попыток нападения на объекты, используемые для транспортировки газа в Турцию.
