Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелявший по полицейским в Крыму также ударил ножом сожительницу

Житель села Стефановка в Крыму, стрелявший по полицейским, также напал с ножом на свою сожительницу. Об этом сообщил источник в крымских силовых структурах, пишет РИА «Новости». Инцидент произошёл 16 марта в Джанкойском районе.

По данным следствия, 49-летний мужчина ранил из ружья четырёх сотрудников полиции, которые пришли в его дом. Одного полицейского госпитализировали, ещё троим оказали медицинскую помощь на месте. Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.

«Злоумышленник также применил насилие в отношении своей сожительницы, ударив её ножом», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Крыму, также бросил в них взрывное устройство. Инцидент произошёл во время оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители прибыли для изъятия оружия и взрывчатки. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских, бросил в них самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья. Задержание произошло утром 17 марта.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

