Стрелявший по полицейским в Крыму также ударил ножом сожительницу

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Крыму, также бросил в них взрывное устройство. Инцидент произошёл во время оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители прибыли для изъятия оружия и взрывчатки. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских, бросил в них самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья. Задержание произошло утром 17 марта.