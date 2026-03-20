Нижегородка перевела мошенникам свыше 100 тысяч рублей

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода лишилась 113 тысяч 200 рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
47-летней женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Он убедил нижегородку, что если она не переведет деньги на указанный счет, всю ее семью привлекут к уголовной ответственности якобы за пособничество терроризму.
Поверив мошеннику на слово, потерпевшая выполнила его требования. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
Напомним, что 57 фактов мошенничества раскрыла полиция в Нижегородской области.