Французские власти предъявили обвинение украинскому олигарху Жеваго

Ранее апелляционный суд Парижа отказал в экстрадиции Жеваго из Франции. В 2019 году Жеваго предъявили обвинения по делу о передаче 2,7 млн долларов представителям судебной системы. Тогда задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева, его полномочия прекратили. Осенью апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины разрешила проведение специального досудебного расследования. В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против Жеваго. Позднее украинские власти начали процесс национализации Полтавского горно-обогатительного комбината, который связывают с бизнесменом. В начале марта предприятие перешло под контроль государства.