Французские власти предъявили обвинение украинскому олигарху Жеваго

Французские власти предъявили обвинение украинскому бизнесмену Константину Жеваго. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своём Telegram-канале. Запрос поступил от украинских правоохранительных органов.

Источник: Life.ru

По словам Кравченко, уполномоченные органы Франции при участии украинских прокуроров вручили Жеваго подозрение в Париже. Ему инкриминируют создание преступной организации, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов.

«После вручения подозрения его допросили в качестве подозреваемого», — написал Кравченко.

Ранее апелляционный суд Парижа отказал в экстрадиции Жеваго из Франции. В 2019 году Жеваго предъявили обвинения по делу о передаче 2,7 млн долларов представителям судебной системы. Тогда задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева, его полномочия прекратили. Осенью апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины разрешила проведение специального досудебного расследования. В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против Жеваго. Позднее украинские власти начали процесс национализации Полтавского горно-обогатительного комбината, который связывают с бизнесменом. В начале марта предприятие перешло под контроль государства.

Ранее суд продлил меру пресечения Игорю Коломойскому* в виде содержания под стражей. Судебная инстанция рассмотрела вопрос о дальнейшем содержании бизнесмена под арестом в рамках дела о покушении на убийство. Речь идёт о расследовании, которое касается событий начала 2000-х годов. Суд оставил прежнюю меру пресечения без изменений и определил новый срок её действия.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.