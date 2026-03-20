Прокуратура контролирует расследование гибели полицейского в Липецкой области

Напомним, ранее в Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, подозреваемый открыл огонь по прибывшим на место полицейским. Это привело к гибели одного из них. Следственный комитет возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Злоумышленника уже задержали.