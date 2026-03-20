Москвичку-курьера задержали при попытке обмануть жителя Раменского на 1 млн руб

Полицейские в Раменском пресекли телефонное мошенничество на 1 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть МУ МВД России “Раменское” от 63-летнего местного жителя поступило заявление о попытке мошенничества на сумму 1 млн руб. Установлено, что потерпевшему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые убедили мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования», — сказала собеседница агентства.

Гражданин понял, что его хотят обмануть, и обратился в полицию. Сотрудники МВД контролировали дальнейшее общение с аферистами. И в момент передачи денег оперативники задержали в поличным 39-летнюю москвичку, которая исполняла роль криминального курьера.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тем временем полицейские вычисляют соучастников обмана и проверяют женщину на причастность к другим преступлениям.