Москвичку-курьера задержали при попытке обмануть жителя Раменского на 1 млн руб

«В дежурную часть МУ МВД России “Раменское” от 63-летнего местного жителя поступило заявление о попытке мошенничества на сумму 1 млн руб. Установлено, что потерпевшему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые убедили мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования», — сказала собеседница агентства.