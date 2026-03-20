Боеголовку ракеты вынесло на турецкий берег Чёрного моря

Вечером в четверг, 19 марта, на побережье Чёрного моря к северу от Стамбула была обнаружена боеголовка ракеты. Такой информацией делится агентство IHA.

Источник: Life.ru

Утверждается, что местные жители наткнулись на боеголовку на пляже в районе деревни Ялыкёй около 17:00 по московскому времени и незамедлительно вызвали жандармерию.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов осмотрели находку и пришли к выводу, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ. Однако для обеспечения безопасности сапёры провели процедуру её ликвидации. Подробности о происхождении боевой части в сообщении не раскрываются.

Ранее сообщалось об ударе тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш» по территории Азербайджана. Один из беспилотников взорвался у школы в Нахичеванской Автономной Республике, повредив здание. Генштаб вооружённых сил Ирана опроверг причастность к инциденту, заявив, что уважает суверенитет соседних стран. В Тегеране обвинили в произошедшем Израиль, назвав атаку операцией под «ложным флагом». По версии иранской стороны, целью было спровоцировать обвинения против Ирана и усилить напряжённость в регионе. Баку готовится принять меры.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
