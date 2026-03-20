На берег Черного моря вынесло загадочную боеголовку

Объект обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже провинции Стамбул. Произошло это примерно в 17:00 по московскому времени четверга.
На место были вызваны жандармы. Специалисты осмотрела ее и установили, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ.
Саперы уничтожили ее, добавили журналисты. Подробностей о том, какого происхождения может быть боеголовка, пока не приводится.
Ранее сообщалось, что Иран впервые показал пуск баллистической ракеты «Хадж Касем». Дальность ракеты с 500-килограммовой боеголовкой составляет 1400 километров.
