Пожар в ТЦ в Бурятии локализовали

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты локализовали возгорание, возникшее в торговом центре в пгт Таксимо в Бурятии на площади 6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«В настоящий момент пожар локализован на площади 6 тысяч квадратных метров. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что загорелись кровля и складское помещение. Из расположенной в здании гостиницы эвакуирован 21 человек. К ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд.