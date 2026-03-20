Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в ТЦ в Бурятии локализовали

Возгорание локализовано на площади 6 тыс. кв. м.

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты локализовали возгорание, возникшее в торговом центре в пгт Таксимо в Бурятии на площади 6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«В настоящий момент пожар локализован на площади 6 тысяч квадратных метров. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что загорелись кровля и складское помещение. Из расположенной в здании гостиницы эвакуирован 21 человек. К ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд.