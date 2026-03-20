Десяти лет свободы лишился вымогатель и мошенник из Владивостока

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю по делу о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-службая судебной системы Приморского края.
По версии суда, мужчина оказывал психологическое давление на знакомого, чтобы тот отказался от имущественных претензий к третьему лицу и пошёл на мировое соглашение. На встрече будущий подсудимый пригрозил потерпевшему, что против него могут совершить преступление, если тот не пойдёт на уступки.
Отдельно суд рассмотрел эпизод с машиной Lexus RX 450 H 2011 года выпуска: подсудимый забрал автомобиль у владелицы, не заплатив за него, и распорядился машиной по своему усмотрению, причинив особо крупный материальный ущерб потерпевшему.
За вымогательство, которое квалифицировали по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ как преступление, совершённое организованной группой с целью получения крупного актива, мужчине назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы. По ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере суд отдельно назначил ещё 5 лет колонии.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ суд частично сложил сроки, и окончательное наказание составило 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.