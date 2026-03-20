Житель Хабаровского края незаконно хранил и продал охотничий карабин

Оружие изъято полицейскими.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурском районе полицейские изъяли у судимого 45-летнего жителя поселка Санболи охотничий карабин, хранившийся дома без разрешения на оружие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам задержанного, раньше ружье калибра 7,62 мм принадлежало его отцу и после его смерти хранилось в зимовье у реки Кур, но через три года он его продал 35-летнему жителю, тоже не имеющему разрешения на оружие, за 18 тысяч рублей.

— На обоих жителей возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и сбыте оружия (ч.ч.1,2 ст. 222 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Оружие изъято и помещено на ответственное хранение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, накануне в Хабаровске горожанин во время уличного конфликта бросил в трех прохожих гранату.